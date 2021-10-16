Otomobil hırsızları uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
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Otomobil hırsızları uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil hırsızları uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de içerisinde 20 bin TL değerinde inşaat malzemesi bulunan otomobili çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de içerisinde 20 bin TL değerinde inşaat malzemesi bulunan otomobili çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıkarken, operasyon devamında şahısların uyuşturucu madde temin ettiği 2 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğin ekipleri, 13 Ekim'de meydana gelen oto ve otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak suça konu otonun ve içerisinde bulunan inşaat malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışan oto ve 20 bin TL değerinde inşaat malzemelerini çalan T.B. ve M.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulan ekipler, yürüttükleri çalışmada şahıslara uyuşturucuyu temin eden A.T. ve B.B.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların üzerlerinde yapılan arama, uyuşturucu madde ve sahte polis kokartı ile bulundu. - KAYSERİ

Otomobil hırsızları uyuşturucuyla yakalandı

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