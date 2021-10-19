OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNDE GİRDİ 3 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNDE GİRDİ 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ali Yıldız (75) idaresindeki otomobil, müstakil bir evin bahçesine girdi.

SAMSUN'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ali Yıldız (75) idaresindeki otomobil, müstakil bir evin bahçesine girdi. Kazada,sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Ali Yıldız idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçesinde girdi. Evin duvarına çarparak durabilen araçta sürücü ile birlikte Ayşe Yıldız (72) ve Nurhan Çabuk (53) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNDE GİRDİ 3 YARALI

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNDE GİRDİ 3 YARALI

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNDE GİRDİ 3 YARALI

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNDE GİRDİ 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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