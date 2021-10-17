Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ersin Sefer Aktaş idaresindeki 55 BAK 10 plakalı otomobil Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ersin Sefer Aktaş ve İhsan Akça yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kadıköy D-100'de şerit kavgası! İETT'den inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi

Kadıköy D-100'de şerit kavgası! İETT'den inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi

 Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

 Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı

Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Amelia Hamlin Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Kasapoğlu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 16:07:45. #1.17#