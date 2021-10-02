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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüj bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

ANKARA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüj bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu ilçesi Konya Ankara Karayolu Beşkardeş Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya yönüne seyir halinde olan F.A. (38) idaresindeki 07 FA 560 plakalı Suzuki marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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