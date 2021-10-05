OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ANTALYA (DHA) - BURDUR'da kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burdur- Antalya karayolu Kurna rampalarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenci olan Süleyman Özartunç (19) yönetimindeki 07 GL 213 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak yolun sağ tarafına savruldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı Süleyman Özartunç'u araçtan çıkardı. Sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI
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Haber: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 YARALI - Haberler
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