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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HH 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çaptı. Çarpmanın etkisi ile direk devrilirken sürücü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

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