Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

Kaza Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İ.G.(43) idaresindeki 55 AZR 98 plakalı otomobil Dereköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Mithat Sancar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:31:24. #1.17#