Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Bir son dakika haberine göre Otomobil art arda 2 araca çarptı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sevgi Özsever yönetimindeki 16 F 4000 plakalı otomobil, 12. sokağa dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen sürücü Yavuz Gökçe yönetimindeki 26 AEU 195 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan Yavuz Gökçe yönetimindeki otomobil karşı şeride geçerken, Sevgi Özsever yönetimindeki otomobil ise 12. sokak üzerinde park halinde olan 16 KOG 90 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü Sevgi Özsever, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Otomobil art arda 2 araca çarptı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

 Yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı

Yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı

 Genç kadının hayatını kaybettiği kaza anbean kamerada

Genç kadının hayatını kaybettiği kaza anbean kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title