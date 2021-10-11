BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Otomobil 10 metre yükseklikten düştü: 2 yaralı

Kazada yaralanan baba ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 10 metre yükseklikten çalılık alana düşerek, 20 metre sürüklendi. Kazada yaralanan baba ve oğul, itfaiye ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 41 NJ 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 10 metre yükseklikten çalılık alana düştü. 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Mustafa A. ve oğlu Ömer A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu düştükleri yerden çıkarılan yaralılar sedyeye alındı. Sedyeler, arazinin eğimli olması sebebiyle itfaiye ekipleri tarafından ormanın içinde 100 metre taşınarak, ambulansa teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.