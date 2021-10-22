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Otogaz servisinde faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otogaz servisinde faciadan dönüldü

Sivas'ta araçlara otogaz sistemi montajı yapılan dükkanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta araçlara otogaz sistemi montajı yapılan dükkanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bir otogaz servisinde meydana geldi. Dükkanın bodrum katındaki kazandan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede etrafa yayıldı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. LPG tanklarının bulunduğu depoda biriken duman, İtfaiye ekipleri tarafından borularla tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesi ile soğutma çalışmalarına başlandı. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

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