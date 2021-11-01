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Otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenledi. Karacabey otogarına yolculuk yapmak için gelen Ercan B'nin (21) üzerinde arama yapan ekipler, şahsın üzerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından Ercan B, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan gözaltına alındı. Ercan B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Ayrıca Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından son zamanlarda düzenlenen operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. - BURSA

Otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

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