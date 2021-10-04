Otobüsten iner inmez yolcuya çarpan sürücüye verilen 6 yıl hapsi yargıtay fazla buldu

ÜMRANİYE'de 2015 yılında işten eve dönmek için otobüse binen Barış Ördek'e (36) otobüsten iner inmez Tayfun Durmuş'un (31) kullandığı otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen Ördek olay nedeniyle hayatını kaybederken yerel mahkeme Durmuş'u 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Ördek ailesi cezayı az bularak karara itiraz etti. Yargıtay ise yerel mahkemenin verdiği cezayı fazla buldu, kararı esastan bozarak yerel mahkemeye geri gönderdi. Ördek ailesi sanığın bir gün bile tutuklanmadığını, Yargıtay'ın sanığı koruduğunu belirtirken aile avukatı Yunus Usahabipoğlu ise "Bizim temel cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesi yönünde bir temyiz talebimiz söz konusuydu ama tabiri caizse pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olduk" dedi.

İşten eve dönmek üzere 28 Temmuz 2015'te yola çıkan 36 yaşındaki Barış Ördek'e Şile yolu üzerinde otobüsten indiği sırada Tayfun Durmuş (31) otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25-30 metre sürüklenen Ördek, 6 gün hastanede tedavi görmesinin ardından hayatını kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede özel halk otobüsü şoförü sanık Servet Demirci ve otomobil sürücüsü Tayfun Durmuş sanık sıfatıyla yer aldı. Olaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda ise otomobil sürücüsü Durmuş asli kusurlu bulunurken, otobüs şoförü Demirci tali kusurlu ve ölen Barış Ördek'in kusursuz olduğu vurgulandı.

Davayı 2017 yılında karara bağlayan mahkeme, sanık Tayfun Durmuş'u "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, Durmuş'un ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verdi. Mahkeme otobüs şoförü Demirci'nin ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İtirazı değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise kazanın gerçekleştiği yan yolda sadece belediye otobüslerine ait olduğuna dair bir işaret veya levha bulunmadığını, sadece anayolu ayıran kaldırım üzerinde bulunan tabelanın yönlendirme tabelası olduğunu dikkate aldı. Yargıtay, yerel mahkemenin fazla ceza verdiğine kanaat getirerek kararı esastan bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

'YARGITAY SANIĞI KORUMUŞTUR'

TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ

'KEŞKE DAHA ÖNCE ÖLSEYDİM BU VAZİYETİ GÖRMEZDİM'

'PİRİNÇ ALMAYA GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLDUK'

MAĞDURLARIN VE ÖLENİN HAKKINI KORUMAMIŞTIR

1 DAKİKA BİLE CEZA ALMADI İÇERDE YATMADI

Ağabeyi Yusuf Ördek ise "Bu trafik magandası, trafik canavarı 1 dakika bile ceza almadı, içerde yatmadı. Bu bizi aile olarak son derece rahatsız etmekte. Buradan devlet büyüklerine de sesleniyorum, bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.