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Otobüsteki kadın yolcudan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu TEM Otoyolunda yolcu otobüsüne yapılan operasyonla 3 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BOLU (İHA) - Bolu TEM Otoyolunda yolcu otobüsüne yapılan operasyonla 3 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yolcu otobüsünde bulunan kadın yolcunun çantasında toplamda 3 bin 80 adet uyuşturucu hap bulundu. Kadını takip eden otomobilde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan doğu illerine seyir halinde olan yolcu otobüsünde 1 yolcunun uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç, TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, durdurulan araçta yolculuk yapan kadın şüpheli Ö.Ö.'nün (25) üstünde ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kadını takip eden 2 kişi yakalandı

Narkotik ekipleri, uyuşturucu hap taşıyan Ö.Ö.'yü otomobille takip eden ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.Y. (39) ve F.K. (26) isimli şahıslara otoyolda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - BOLU

Otobüsteki kadın yolcudan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı

Otobüsteki kadın yolcudan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı

Otobüsteki kadın yolcudan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı

Otobüsteki kadın yolcudan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı
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