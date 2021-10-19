OTOBÜSTE 'SOSYAL MESAFE' TEPKİSİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOBÜSTE 'SOSYAL MESAFE' TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da özel halk otobüsünde sosyal mesafenin korunmadığını öne süren yolcular, tepki gösterdi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da özel halk otobüsünde sosyal mesafenin korunmadığını öne süren yolcular, tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntü alan yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım diye paylaşım yaptı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine yolan çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığını iddia eden yolcular, şoförün fazla yolcu aldığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım diye paylaşım yaptı.

OTOBÜSTE 'SOSYAL MESAFE' TEPKİSİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title