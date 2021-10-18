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Otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi

ANTALYA'da özel halk otobüsünde sosyal mesafenin korunmadığını öne süren yolcular, tepki gösterdi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da özel halk otobüsünde sosyal mesafenin korunmadığını öne süren yolcular, tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntü alan yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine yolan çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığını iddia eden yolcular, şoförün fazla yolcu aldığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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