Son dakika haberleri! Otobüs terminalindeki yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs terminalinde çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesindeki otobüs terminalinde bir iş yerinde gece saat 03.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Art arda patlamaların yaşandığı iş yerindeki yangını o esnada patlamaların sesiyle dışarı çıkan ve terminal içerisinde bulunan kahvehane esnafı gördü. Esnaf durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yoğun çalışmaları ile söndürdü. Yangında 4 iş yeri zarar görürken, yangının otobüs terminali boş olduğu sırada yaşanması olası bir faciayı önledi.

Yangında çelik kasa içerisinde bulunan 50 bin TL ile birlikte 3 televizyon, 8 bilgisayar, şans oyunları makinaları ve çok sayıda malzeme kül oldu. İş yeri yanan esnaf Yasin Erten, mağdur olduklarını, Polatlı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek beklediklerini belirterek, "Ben gece 11'de dükkanımı kapattığımda hiçbir şey yoktu. İlerleyen saatlerde yangın çıkmış, sabah geldiğimde iğne ucuna kadar her şey yanmıştı" dedi.

"3 MİLYON LİRA ZARAR SÖZ KONUSU"

Terminalde incelemelerde bulunan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Çınar ise, "Toplamda 3 milyon liralık bir zarar söz konusu. Elektrik kontağından çıkmış, bizler de gece yarısı haber alıp geldik. Geldiğimizde iki iş yeri yanmıştı. İtfaiye ekiplerinin üstün gayreti ile yangın söndürüldü. Büyük geçmiş olsun. Esnafımızın talebi, devlet büyüklerinden bir yardım" ifadelerini kullandı.

Yangını haber alan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da terminale gelerek incelemelerde bulundu. Terminal esnafına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yıldızkaya, "Burayı hemen eski haline getireceğiz. Daha sonra hasar tespitlerinden sonra biz de, başka kurumlar da gereğini yapacaktır" dedi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)