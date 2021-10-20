KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Otobüs ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehiriçi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 16 AHN 753 plakalı otomobil ile 63 M 0188 plakalı şehiriçi yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol ortasındaki beton bloka çarptıktan sonra trafik lambasına çarpıp durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önleme alarak yolu trafiğe kapattı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.