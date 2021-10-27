Otobüs durağına astıkları ilan ile namaza davet ettiler

Afyonkarahisar'da bir mahalledeki otobüs durağına asılan duyuru gören herkesin dikkatini çekti. İlk başta iş ilanı zannedilen duyuruda namaza davet içeren bir yazının yer aldığı gözlendi.

Afyonkarahisar'ın Dörtyol mahallesinde bulunan şehirlerarası otobüs terminali girişindeki durakta bir ilan herkesin dikkatini çekti. Otogardan ve mahalleden çarşıya gitmek üzere otobüs ve minibüse binecek vatandaşların beklediği durakta 'Duyuru' başlığı ile yer alan ilanda "Elhamdülillah Müslüman'ım diyen kardeşim bugünkü vakit namazını kıldın mı" yazısının altında Hz. Ömer'in "Ölümü yattığında yastığının altında, kalktığında burnunun ucunda bil" sözü de yer aldı. İlanı ise kimin ya da kimlerin astlığı bilinmiyor. - AFYONKARAHİSAR