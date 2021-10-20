OTO YIKAMACIYA UYUŞTURUCU BASKININDA 2 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTO YIKAMACIYA UYUŞTURUCU BASKININDA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen oto yıkamacıya düzenlediği baskında iş yeri sahibi Baran K. (33) ile yanındaki Ozan O. (23) gözaltına alındı.

ADANA'da polisin, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen oto yıkamacıya düzenlediği baskında iş yeri sahibi Baran K. (33) ile yanındaki Ozan O. (23) gözaltına alındı. İş yerinde ve şüphelilerin üst aramalarında 20 uyuşturucu hap ile 7,2 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerinin önünde önlem alan polis, içeri girip çıkan kişinin üzerinde yaptığı aramada 2 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine ekipler, oto yıkamacıya baskın düzenledi. İş yerinde ve iş yeri sahibi Baran K. ve yanındaki Ozan O.?nın üzerinde yapılan aramalarda 20 uyuşturucu hap, 7,2 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi satmadıklarını, kendilerinin kullandığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran K. ile Ozan O., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTO YIKAMACIYA UYUŞTURUCU BASKININDA 2 GÖZALTI

OTO YIKAMACIYA UYUŞTURUCU BASKININDA 2 GÖZALTI

OTO YIKAMACIYA UYUŞTURUCU BASKININDA 2 GÖZALTI

OTO YIKAMACIYA UYUŞTURUCU BASKININDA 2 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title