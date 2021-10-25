Oto tamircilerinden araçlar için "kışlık bakım" uyarısı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta oto tamir ustaları, sürücülere yaklaşan kış mevsimi öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulandı.

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla oto tamircilerinde hareketlilik başladı.

Yozgat Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Rüstem Ayar, kışın sürücülerin sıkıntı yaşamaması için araçlarının bakımını yaptırması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi durumunda motorun zarar görmemesi için mutlaka antifrizin kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Ayar, "Bunun dışında silecekler, kalorifer ve fren sistemi, motor yağı kontrol edilmelidir. Özellikle kış mevsiminin çok soğuk geçtiği bölgelerde aracın zarar görmemesi için antifrizin mutlaka kontrol edilmesi gerekir." dedi.