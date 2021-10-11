Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı - Haberler
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Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı Sanayide motoru sökülmüş aracı, çekici ile çalmışlar Çaldıkları araç ile turlayıp başka araçları çalmışlar İzmir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyonda, toplam...

İZMİR (İHA) - Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Sanayide motoru sökülmüş aracı, çekici ile çalmışlar

Çaldıkları araç ile turlayıp başka araçları çalmışlar

İZMİR - İzmir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyonda, toplam 38 çalıntı araç ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine, olaylarla ilgili şüphelilerin tespiti, yakalanması ve çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin tespiti için 2 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen 16 ayrı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 24 adet motosiklet ve 14 adet otomobil olmak üzere toplam 38 çalıntı araç ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sanayiden çekici ile otomobil çalmışlar

Öte yandan ele geçirilen çalıntı araçlardan birisinin lüks bir araç olduğu, kaputun içerisinde motor olmadığı, aracın onarım gördüğü sanayi sitesinden çekici vasıtasıyla çalındığının tespit edildiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre şüphelilerin çaldıkları bir araç ile gezerek başka araçları da çaldıklarının belirlendiği aktarıldı.

Bir defada yakalanan en çok çalıntı motosiklet

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 24 çalıntı motosikletin, bir operasyonda ele geçirilen en yüksek çalıntı motosiklet miktarı olduğu da öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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