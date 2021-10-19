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Oto hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oto hırsızı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte çalınan 2 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edilirken 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte çalınan 2 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen oto ve otodan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce olayların aydınlatılması için toplam 10 saatlik kamera kaydı izlendi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ş., ekiplerce yakalanırken çalınan 2 otomobil ise sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Oto hırsızı yakalandı

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