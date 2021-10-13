OSMANİYE (İHA) - Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz oto galericilere, "Aşınızı oldunuz mu" diye sordu

OSMANİYE - Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında oto galericiler sitesinde denetim yapıldı. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz galericilere, "Aşınızı oldunuz mu" diye sordu.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 150,94 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Oto Galericiler Derneği Başkanı İsa Çenet ve Kamyon Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Kazım Yatmaz ile birlikte oto galericiler sitesinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerinde aşının önemine dikkat çekerek vatandaşlara 'Aşınızı oldunuz mu?' diye soran Vali Yılmaz, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada öğrenci velilerine seslenerek aşılamayı teşvik etmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Korona virüsle mücadele aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Bugün oto galericiler sitesindeyiz. Korona virüsle mücadelede, kurallara uyulması hususunda azami gayret göstermek zorundayız ve aşılarımızı yaptırmak zorundayız. Aşılama sürecini tamamlamamış olanların bir an önce aşılama süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca okullarımızda eğitim öğretimin devam edebilmesi için 12 yaş ve 12 yaş üzeri çocuklarımızın da aşılanması bu süreçte çok önem arz etmektedir. Burada, öğrenci velilerimize çok önemli bir görev düşüyor. Bu aşılama sürecini hep birlikte başarıyla devam ettirirsek ve hep birlikte tedbirlere uyarsak bu salgından kurtulmamız daha kolay olacak. İnşallah bu salgından ilk kurtulan il, ilimiz Osmaniye olsun" diye konuştu.