Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz oto galericilere, "Aşınızı oldunuz mu" diye sordu Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında oto galericiler sitesinde denetim yapıldı.

OSMANİYE (İHA) - Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz oto galericilere, "Aşınızı oldunuz mu" diye sordu

OSMANİYE - Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında oto galericiler sitesinde denetim yapıldı. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz galericilere, "Aşınızı oldunuz mu" diye sordu.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 150,94 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Oto Galericiler Derneği Başkanı İsa Çenet ve Kamyon Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Kazım Yatmaz ile birlikte oto galericiler sitesinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerinde aşının önemine dikkat çekerek vatandaşlara 'Aşınızı oldunuz mu?' diye soran Vali Yılmaz, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada öğrenci velilerine seslenerek aşılamayı teşvik etmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Korona virüsle mücadele aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Bugün oto galericiler sitesindeyiz. Korona virüsle mücadelede, kurallara uyulması hususunda azami gayret göstermek zorundayız ve aşılarımızı yaptırmak zorundayız. Aşılama sürecini tamamlamamış olanların bir an önce aşılama süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca okullarımızda eğitim öğretimin devam edebilmesi için 12 yaş ve 12 yaş üzeri çocuklarımızın da aşılanması bu süreçte çok önem arz etmektedir. Burada, öğrenci velilerimize çok önemli bir görev düşüyor. Bu aşılama sürecini hep birlikte başarıyla devam ettirirsek ve hep birlikte tedbirlere uyarsak bu salgından kurtulmamız daha kolay olacak. İnşallah bu salgından ilk kurtulan il, ilimiz Osmaniye olsun" diye konuştu.

Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi

Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi

Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi

Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını önerdi

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını önerdi

 'Koronayı hafif geçirdim' diye sevinmeyin! Hastalıktan sonra kan pıhtılaşması riski artıyor

"Koronayı hafif geçirdim" diye sevinmeyin! Hastalıktan sonra kan pıhtılaşması riski artıyor

 Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Okan Bayülgen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oto galericiler sitesinde korona virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:00:16. #1.12#