Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir - Haberler
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Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir

AFAD'ın sel uyarısı sonrası Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde su baskınlarına karşı, bahçe duvarına naylon branda gerilip, kum çuvalları konarak tedbir alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Afad'ın sel uyarısı sonrası Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde su baskınlarına karşı, bahçe duvarına naylon branda gerilip, kum çuvalları konarak tedbir alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Antalya ve genelinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek yaptığı uyarının ardından birçok işletme önlem almaya başladı. Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları, her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına karşı önlem aldı. Otelin bahçe duvarı naylon brandayla kapatılıp önünü de kum torbaları yerleştirildi. Otel yetkilileri, aşırı yağış uyarısının ardından her zaman önlem aldıklarını belirterek daha sonra branda ve kum çuvallarını topladıklarını söyledi.

TURİSTLERDEN 'BRANDA VE KUM TORBASI' SORUSU

Evrenseki sahiline giden yol üzerindeki otelin bahçe duvarının naylon brandayla kapatılması, turistlerin de dikkatini çekti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen turistler, oteldeki dükkanların görevlilerine naylon branda ve kum çuvallarının neden konulduğunu sordu. Görevliler de aşırı yağış uyarısı yapıldığını, iş yerlerini su basmasını önlemek amacıyla bahçe duvarını kapattıklarını anlattı.


Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir

Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir

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