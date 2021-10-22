ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın Yapılacağı Gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu - Haberler
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ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın Yapılacağı Gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın Yapılacağı Gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

24 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak 2021-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - 24 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak 2021-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 24. 10. 2021 Pazar günü 11. 00-14. 00 saatleri arasında Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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