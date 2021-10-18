ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün' hatırlatması - Haberler
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ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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