ANKARA (Habermetre) - YÖK tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni için Ankara'da bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Gürol Yıldırım ile birlikte ÖSYM Başkanlığı'nı ziyaret ettiler.

Ziyarette, Rektörlerimiz ve beraberindeki heyet ÖSYM Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Halis Aygün tarafından karşılandı.

Başkanlık Makamında yapılan görüşmede, Giresun ve Ordu Üniversitelerinin akademik çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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