Osmanlı tarifleriyle çalışıyor, unutulan lezzetleri gün yüzüne çıkarttı

SİVAS (İHA) - 7 nesil çiftçilik yapan bir ailenin kızı olan Mehtap Çoban, geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutan onlarca ürünü Osmanlı dönemi tariflerinden esinlenerek kendi mutfağında üretip satıyor.

Sivas'ta yaşayan 40 yaşındaki Mehtap Çoban, yaptığı el emeği ürünlerde geçmişten günümüze köprü görevi görüyor. Çoban, kendi mutfağında sirke, marmelat, reçel gibi yaklaşık 100 çeşit ürün yapıyor. Çoğu zaman Osmanlı döneminden günümüze gelmiş tariflerle çalışan Mehtap Çoban'ın mutfağından lavanta sirkesi, Hindistan cevizi sirkesi gibi onlarca çeşit sirke, bamya turşusu gibi birçok çeşit de turşu bulunuyor. Hayalini kurduğu işletmeyi de açan Çoban'ın ürünleri yurt içinden alıcı bulurken Almanya, Fransa gibi birçok ülkeden de talep görüyor. Ürünleri tamamen organik olan Girişimci Mehtap Çoban dünyaya açılıp marka haline gelmeyi amaçlıyor.

Ulaşamayacağınız sandığınız her şey burada

Mehtap Çoban, "Geçmişten günümüze bir köprü oluşturmaya karar verdim. Anneannelerimiz, babaannelerimiz nasıl üretiyorsa bende aynı onlar gibi üretiyorum. Unutulmuş tariflerle bunları gün yüzüne çıkarmak istedim. İçerisinde hiçbir katkı maddesi, koruyucu, kıvam arttırıcı olmadan reçeller, turşular, marmelatlar şerbetler kaynatıyorum. Osmanlıdan günümüze gelmiş tariflerle çalışıyorum daha çok. 7 nesildir tarımla uğraşan çiftçi bir ailenin kızıyım. Biz toprağa çok şey borçluyuz. Borcumu ödemek için buradayım. Özlediğiniz, çocukluk hayallerinizde kalan ve ulaşamayacağınızı sandığınız doğal ürünlere buradan ulaşabilirsiniz" dedi. - SİVAS