Osmanlı Mahallesi'nde asfalt çalışması ile yollar yenileniyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında gerçekleştirilen asfalt üretimi ve çalışması ile rekora koştuğunu ve birçok semtte gece asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskişehir Bağları gecekondu önleme Bölgesi Osmanlı Mahallesinde yol, kaldırım ve elektrik hattının yar altına alınması gibi çok yönlü çalışma yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Osmanlı Mahallesinde yer alan 900 metre uzunluğundaki Reisoğlu Caddesinde öncelikle yolun alt yapısı yenilendi. Kaldırım çalışması tamamlandı. Son olarak ise asfaltlama çalışması yapılmaktadır. Ayrıca Danışmetngazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde bir bütün olarak 7 km uzunluğunda yol ve kaldırım çalışması yapıldı. Elektrik hattı yer altına alındı. Sonuçta ulaşım seri ve güvenli hale getirilmektedir" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yol çalışmaları tamamlanan alanlarda bölge halkının isteği üzerine hız yavaşlatıcı kasislerde yapıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ