Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town'daki kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town'daki kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town'daki kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansınca (TİKA) Osmanlı İslam Alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin bulunduğu Tana Baru Mezarlığı'nda yaptırılan yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansınca ( Tika ) Osmanlı İslam Alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin bulunduğu Tana Baru Mezarlığı'nda yaptırılan yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ve TİKA Güney Afrika Koordinatörü Mükremin Çakır ile Tana Baru Vakfı üyeleri, Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile fertleri ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kandaş açılış konuşmasında, Tana Baru Mezarlığı'nın Türkiye ve Güney Afrika açısından tarihi önemine dikkati çekerek, "Bu mezarlık, Ebubekir Efendi'nin kabrinin yanı sıra, Tuan Guru ve Tuan Sayid Alawi gibi Güney Afrika'nın tarihi ve dini şahsiyetlerinin mezarlarına ev sahipliği yapıyor." dedi.

TİKA'nın 2013 yılından beri, yaklaşık 16 dönüm büyüklüğündeki mezarlığın iyileştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Kandaş, "Bugün, Tana Baru Mezarlığı'nda gerçekleştirilen yol ve çevre düzenleme projesini hizmete açmak için buradayız." diye konuştu.

Kandaş, gelecekte Cape Town'da Osmanlı mirasına saygı gösteren bu tür projelerin daha çok görüleceğini belirtti.

Konuşmasında Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile fertlerine seslenen Kandaş, "Sizler bize büyük Osmanlı mirasının armağanısınız. Şimdiye kadar Ebubekir Efendi ailesinin 40 üyesine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk vatandaşlığı verildi." diye konuştu.

Büyükelçi Kandaş, Cape Town'lu Müslümanlar ile bir araya geldi

Kandaş, Cape Town ziyareti kapsamında, bölge Müslümanları tarafından onuruna düzenlenen yemekli etkinlikte, ülkenin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Awqaf SA ve Müslüman Yargı Konseyi (MJC) yetkilileri ile bir araya geldi.

Etkinliğe, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ile bölgenin önde gelen siyasetçileri ve iş insanları da katıldı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya İdo Tatlıses Mustafa Keser
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Serdar Aziz Cengiz Ünder Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town'daki kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:03:30. #1.17#