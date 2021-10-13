OSMANİYELİ 2 ÖĞRENCİ, GELİŞTİRDİKLERİ PROJEYLE BİRİNCİ OLDU

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de 2 öğrenci tarafından 6 ayda geliştirilen, Deprem Sonrası Ses İletim Sistemi 'Zelzele 1.0? isimli proje, İngiltere'nin başkenti Londra ki bir firma tarafından çevrimiçi ortam da yapılan uluslararası 'Coder in Action' yarışmasında 1500 proje arasında dünya birinciliği elde etti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi İdris İbrahim Erten ve Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi 12. sınıf öğrencisi Atakan Karaoğlan'ın birlikte tasarladığı proje yaklaşık 600 liraya mal oldu. Deprem sonrası yıkılan binalarda kalan depremzedelerin konumlarını ve kat bilgilerini haritalandıran ve sesli iletişim imkanı sağlayacak olan 'Zelzele 1.0' isimli projenin sunumunu pandemi dolayısıyla online olarak sunan ikili, kazandıkları 3 bin dolar ödülle projelerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Projeyi Elazığ, Malatya ve Ege Denizi bölgelerinde daha önce ciddi kayıplara neden olan son yıllarda meydana gelen deprem afetlerinin zararlarını en aza indirmek için geliştirdiklerini söyleyen İdris İbrahim Erten, Yapmış olduğumuz cihaz, deprem sonrası enkaz altından ses gönderen ve gelecek olan arama kurtarma ekibinin işini kolaylaştırması adına haritalandırma yapan, yapay zekayı kullanan bir proje. Biz bu projemizi, Elazığ depreminde yaşanan kurtarma çalışmaları sonrasında biz bunu daha minimum seviyelere nasıl getiririz düşüncesiyle başladık. Ardından yaptığımız projenin ilk halini çıkarttık. Bununla birlikte yurt dışında uluslararası düzeyde ki bir firmanın düzenlediği yarışmaya katıldık ve birincilik elde ettik. Şuan projemiz geliştirme aşamasındadır dedi. Erten, uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmaya dünya genelinden 1500'den fazla katılım sağlandığını belirterek, 'Biz o projelerin içerisinden ilk değerlendirmede ilk beşe girdik. İkinci değerlendirmede ise uluslararası düzeyde birincilik elde ettik. Şu an bu ödüle ülkemize getirmekten gurur duyuyoruz' diye konuştu.

Dünya çapında düzenlenen yarışmaya katılmak için Zelzele 1.0'ı geliştirdiklerini söyleyen Atakan Karaoğlan ise, Zelzele versiyon 1.0, depremlerde enkaz altında ki kişilerle iletişimimizi daha çabuk sağlamamıza yarıyor. Cihazımız, deprem sinyallerini algılıyor ve iki taraflı ses alışverişi yapıyor. Yani yıkılan binanın altında kalan kişiyle hem ses aktarışı hem de ses dönüşü alıyoruz. Bu şekilde enkaz altındaki kişinin daha çabuk güvenli iletişime geçmesini sağlıyor. Zelzele versiyon 1.0'de şuan kullanmış olduğumuz cayro Mpu6050 sensoru, ardinyo yazılımla bu sensor algılama yapıyor ve daha sonra röleye bir pin veriyor. Üzerinde kendi geliştirdiğim bir radyo vericisi var. Bu şekilde 500 metreye kadar bir çekim mesafesi veriyor. Ama iki tarafın frekansı karışmaması için biz bunu 10 ile 50 metre arasına sınırlandırdık. Bunu her binaya kurmamız durumunda frekansların karışmaması için böyle bir önlem aldık. Cihaz 12 voltla çalışıyor, 12 volt 1 amperlik bir şarj cihazıyla destekliyoruz. Şarj cihazı devredeyken cihaz kapalı, deprem esnasında elektrik kesildiğinde cihaz otomatik devreye giriyor. Projemizde iki taraflı alıcımız ve vericimiz var. Vericimiz üzerindeki mikrofon bir oda büyüklüğündeki alandaki sesi anlık olarak aktarabilmektedir. Şu şekilde çalışır, odanın en köşesinden en sonuna kadar bütün odadaki sesi almaya başlar. Diğer alıcı kısımda da mikrofon kullandık. Üzerindeki alıcı ve verici modül sadece biz tarafından iletişime geçilebildiği için frekans kaydırması yaşanmıyor diye konuştu.

Seri üretimde olunmadığı için 40 dolarlık bir maliyetle projeyi geliştirdiklerini söyleyen Karaoğlan, şöyle devam etti

Bu proje, deprem nerede insanların can kaybı. Bizi çok etkiledi bunu geliştirerek istediğimiz desteği bulduktan sonra bütün binaları entegre etmeyi sağlayacağız bu projeyle birlikte hayata yeniden bir adım atmış bulunmaktayız insanlar kendilerini daha kolay daha güvenli bir şekilde iletişime geçmesine istiyor. Yer altında enkaz altında üç gün dört gün bekleyen oluyor. Bu projede onu sıfıra indirmeyi planlıyoruz.?

İdris İbrahim Erten ve Atakan Karaoğlan, yarışma öncesi kendilerine destek veren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Muslum Demir ve Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü Alan Şefi Mahmut Uçman'a teşekkür ettiler.