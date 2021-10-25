Son dakika... OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

OSMANİYE (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde PKK'lı terörislerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Eyüp Yalman ve anne Meryem Yalman'a verdi. Oğullarının şahadet haberi sonrası fenalaşan Yalman çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için baba evine akın etti. 3 kardeşten en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Yunus Emre Yalman'ın, kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyinin ise Suriye'de görev yaptığı belirtildi.

Şehit Yalman'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.