Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi Törenle Açıldı

OSMANİYE (Habermetre) - Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi düzenlenen törenle açıldı. Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampusunda yer alan Okulun açılış törenine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Yargıtay Üyesi Mehmet Durgun, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, Eski Futbolcu ve Teknik Direktör Samet Aybaba, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı yaptı. Aylin Loş Başlamışlı, "8. Sınıf mezunlarına yönelik özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Okulumuz, 2021-2022 eğitim öğretim yılı faaliyetlerine, 92 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile başlamış bulunmaktadır. Özel yetenek sınavı uygulanarak okulumuzu kazanan yetenekli sporcularımızın kondisyonel özelliklerinin gelişimini destekleyerek, farklı birçok spor branşında eğitim almaları, uygulayabilmeleri, uzmanlaşabilmeleri ile maksimum başarıya erişerek okulumuz, ilimiz ve ülkemiz adına yarışabilmeleri temel hedefimizdir. "diye konuştu.

Törende, Eski Futbolcu ve Teknik Direktör Samet Aybaba ise yaptığı konuşmada, "Bu güzel okulumuzun açılış törenine katılıp beni onurlandıran sizlere, bu konuda vesile olan Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Valimize, Sayın Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarımızı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu duyguları yaşamak ve yaşatmak zorundayız hatta. Kimse bu memleketin gençlerini yetersiz olarak küçümsemesin. Onlara iyi bir spor eğitimi verip, iyi bir altyapı hazırladığımızda bizim evlatlarımız herkesle yarışır düzeyde olacaktır. Çünkü onlarda bu güç ve potansiyelin fazlasıyla var olduğuna inanıyorum. Eğitimden kastettiğim sadece fiziksel eğitim değil, bizler Atatürk'ün işaret ettiği ahlaklı ve zeki sporcular yetiştirmeliyiz. Unutmayınız ki iyi bir karaktere ve iyi bir ahlaka sahip olmak zorundadır bireyler. Çünkü bu değerler onları taçlandırır. Evlatlarımıza şunu söylemek istiyorum; vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, Devletinize bağlı olun, koşullar ne olursa olsun Devletinizin yanında olun. Eğer bu değerleri taçlandırırsanız göreceksiniz hem birey olarak siz, hem de ülke sizler gibi evlatlar yetiştirmekten son derece mutlu olacaktır. "dedi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, "Beden eğitimi ve spora ilgisi olan, bu alanda kendisine hedef belirlemiş, yeteneklerini ortaya koymuş, milli ve manevi değerleri özümsemiş, kendi alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık edecek olan Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencileri, mezuniyetleri ile birlikte spor yöneticiliğinden antrenörlüğe, beden eğitimi ve spor öğretmenliğine kadar birçok alanda yükseköğretimde eğitimlerini sürdürme imkanı ile birinci derece birinci kademe antrenörlük belgesi alma fırsatını da bulacaktır. "dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Albak okulun yapımında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Tören Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti. Vali Yılmaz, "Bugün ilimizde en çok dile getirilen ihtiyaçlardan biri olan Spor Lisemizi, Türkiye'mizin de Osmaniye'mizin de çok kıymetli bir değeri olan Samet Aybaba ismiyle açıyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, Samet Aybaba'nın adını okulda yaşatacak, onu kişiliği ile örnek alacak ve sporda gösterdiği başarıyı öğrencilerimiz de göstereceklerdir. Okulumuzda çok başarılı sporcular yetiştireceğimize ve okulumuzun İlimizin sporunun gelişmesine çok büyük katkı sunacağına, spora kalite ve değer katacağına inanıyorum. Türkiye'mizin yetiştirdiği Samet Aybaba'ya da layık bir lise olacağına inanıyorum. Osmaniye'mize hayırlı uğurlu olsun. "dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sundular. Öğrenciler tarafından sergilenen Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya Cevabı Oratoryosunun ardından Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi Mücadele Sporcuları öğrencileri wushu, judo, taekwondo ve kick-boks gösterilerini sergilediler.

Törenin devamında, okulun açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Eski Futbolcu ve Teknik Direktör Samet Aybaba ve protokol mensupları tarafından yapıldı.

Tören okul bahçesine fidan dikilmesi ile son buldu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları okul bahçesine fidan dikerek, can suyunu verdiler.

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