Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne 12 araç hibe edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne 12 araç hibe edildi

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne 12 araç hibe edildi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hibe edilen 12 aracı hizmete aldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hibe edilen 12 aracı hizmete aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği bahçesinde gerçekleşen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, araçların emniyet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kurban kesilerek 12 araç hizmete girdi.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş

7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title