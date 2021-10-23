Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne 12 araç hibe edildi
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hibe edilen 12 aracı hizmete aldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hibe edilen 12 aracı hizmete aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği bahçesinde gerçekleşen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, araçların emniyet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kurban kesilerek 12 araç hizmete girdi.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri