Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı - Haberler
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

OSMANİYE'de, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdi, 150 personelin katıldığı operasyonda 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 sentetik ecza hap, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar, 1 tüfek ve buna ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S., D.M.E., S.S., M.A., A.P., İ.D., M.D., M.T., M.Y., Y.B., T.D., H.G., H.K., S.D.E. ve M.M.Ş. Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin
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