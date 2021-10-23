Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde son 3 günde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, C.Ç, S.Ç, M.T, M.D, A.B, Y.B, Ö.A. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında, 74,82 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.???????
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri