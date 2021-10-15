Osmaniye'de PKK/PYD operasyonuna 3 tutuklama - Haberler
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Osmaniye'de PKK/PYD operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Osmaniye'de PKK/PYD operasyonuna 3 tutuklama

OSMANİYE'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin faaliyetleri ve örgüt yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyet yürütüp, kaçak yollarla Osmaniye'ye geldiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 13 Ekim sabahı operasyon için harekete geçti. TEM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle şafak vakti kent merkezinde belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Osmaniye'de PKK/PYD operasyonuna 3 tutuklama

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