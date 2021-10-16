Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Mehmet Peksoy idaresindeki 80 ABB 891 plakalı otomobil, Kadirli Osmaniye karayolu Vayvaylı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden beş kişi yaralandı.
Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla Osmaniye ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri