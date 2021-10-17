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Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak devrildi.

OSMANİYE (DHA) - Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00'da Kadirli-Osmaniye karayolu Vayvaylı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Peksoy yönetimindeki 80 ABB 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Peksoy, Hatice Peksoy, Cuma Peksoy, Yusuf Peksoy, Mehmet Akif Peksoy, Hakan Bülbül yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Durumu Ağır olan yaralılardan 3'ü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 3 yaralı ise Kadirli'deki hastanelere sevk edildi. Osmaniye'ye sevk edilen ağır yaralılardan Cuma Peksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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