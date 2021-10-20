Osmaniye'de otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ömer Karaçalı idaresindeki 80 GZ 875 plakalı motosiklete, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Akyar köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 80 J 0001 plakalı özel halk otobüsü arkadan çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsün şoförü gözaltına alındı.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri