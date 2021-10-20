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Osmaniye'de otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'de özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer Karaçalı idaresindeki 80 GZ 875 plakalı motosiklete, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Akyar köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 80 J 0001 plakalı özel halk otobüsü arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsün şoförü gözaltına alındı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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