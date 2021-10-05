Osmaniye'de ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

Osmaniye'de ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ve Afad ekiplerince bulundu.

Zorkun Yaylası'nda oturan 62 yaşındaki Ahmet Ç, mantar toplamak için ormanlık alana gitti.

Ahmet Ç'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede iz takip köpeğinin de kullanıldığı yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucunda Ahmet Ç, sağlıklı bir şekilde bulundu.

Osmaniye'de ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Bülent Ersoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye'de ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:14:50. #1.17#