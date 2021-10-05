Osmaniye'de ormanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ve Afad ekiplerince bulundu.
Zorkun Yaylası'nda oturan 62 yaşındaki Ahmet Ç, mantar toplamak için ormanlık alana gitti.
Ahmet Ç'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgede iz takip köpeğinin de kullanıldığı yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucunda Ahmet Ç, sağlıklı bir şekilde bulundu.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri