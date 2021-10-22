Osmaniye'de orman yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de orman yangını Dün söndürülen alanda yeniden çıkan yangına, 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün söndürülen alanda yeniden yangın çıktı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de orman yangını

Dün söndürülen alanda yeniden çıkan yangına, 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün söndürülen alanda yeniden yangın çıktı. Yangına karadan müdahale edilemezken 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak köyü Bozseki mevkiinde dün bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Düziçi Orman İşletme Şefliği İhbar üzerine bölgeye ekip sevk etti. Ekiplerinin müdahalesiyle 1 dönüm ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Bugün ise aynı noktada yeniden yangın çıktı. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan müdahale edilemezken havadan 2 helikopter ile müdahale sürüyor.

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri
Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı

Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı

 5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

 Görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçi yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

Görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçi yaşamla ölüm arasında asılı kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title