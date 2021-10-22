OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de orman yangını

Dün söndürülen alanda yeniden çıkan yangına, 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün söndürülen alanda yeniden yangın çıktı. Yangına karadan müdahale edilemezken 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak köyü Bozseki mevkiinde dün bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Düziçi Orman İşletme Şefliği İhbar üzerine bölgeye ekip sevk etti. Ekiplerinin müdahalesiyle 1 dönüm ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Bugün ise aynı noktada yeniden yangın çıktı. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan müdahale edilemezken havadan 2 helikopter ile müdahale sürüyor.