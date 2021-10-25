Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 1 haftalık süreçte gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamada, 2,87 gram eroin, 10,32 gram sentetik uyuşturucu, 5 tabanca, 2 bıçak ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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