Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 1 haftalık süreçte gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygulamada ayrıca 129,71 gram esrar, 74 uyuşturucu hap, 14 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ile 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri