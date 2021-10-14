Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İlçe genelinde bir hafta boyunca bazı caddelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17 kişi serbest bırakıldı.
Uygulamada, 2.90 gram esrar, 73 adet uyuşturucu hap, 14 gram sentetik kannobionid uyuşturucu, 1 adet tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 5 kişiye, 6 bin 304 lira ceza kesildi.