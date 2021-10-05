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Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri

Osmaniye Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamalarda yakalanan 62 kişiden 21'i tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamalarda yakalanan 62 kişiden 21'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 62 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 57,8 gram sentetik kannabinoid, 103,12 gram metamfetamin, 57,8 gram esrar, 18 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uygulamalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye de 23 bin 828 lira ceza kesildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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