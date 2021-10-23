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Osmaniye'de narkotik operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de narkotik operasyonları

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 3 gün boyunca operasyon düzenlendi. Operasyonlar C.Ç., S.Ç., M.T., M.D., A.B., Y.B., Ö.A., ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında şahısların ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 74,82 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet yeşil reçeteye tabii hap ile 0.26 gram bonzai ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de narkotik operasyonları

Osmaniye'de narkotik operasyonları

Osmaniye'de narkotik operasyonları

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