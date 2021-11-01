Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki zanlı yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki zanlı yakalandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki zanlı yakalandı

Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda ses ve görüntülü düzenekle kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sınav salonunun girişinde U.S. (27) ve A.K'nin (43) üst aramasında iki cep telefonu, bir kopya aparatı, bir kulaklık ve bir kameralı elektronik düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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