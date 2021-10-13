OSMANİYE'DE LİSEDE AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI - Haberler
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OSMANİYE'DE LİSEDE AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nde, '13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü' dolayısıyla afet ve acil durum tatbikatı düzenlendi.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nde, '13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü' dolayısıyla afet ve acil durum tatbikatı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi tarafından yaşanabilecek afetlere karşı farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen tatbikat öncesinde, öğrencilere deprem konulu seminer verildi. Ardından, senaryo gereği okulda deprem alarmı verilerek öğrencilerin tahliye edilmesi sağlandı. Okulun üçüncü katında yaralı öğrencilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, UMKE, AFAD ile MEB Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan yaralı öğrencileri, sedye yardımıyla dikey ve yatay şekilde tahliye edildi. Olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler, afet çadırına taşındı. Bu arada, tatbikatları merakla izleyen öğrenciler, kurtarma tatbikatına katılan ekipleri alkışlayarak destek ve moral verdi.

Tatbikatın sonunda, MEB Arama Kurtarma Birimi ekipleri halatlarla göndere dev Türk bayrağını çekti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a bayrak ve Atatürk posteri takdimi ile tatbikat senaryosu başarılı bir şekilde sona erdi. Vali Yılmaz, tatbikatta katılanlara teşekkür etti.

Programa, Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, diğer okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

OSMANİYE'DE LİSEDE AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI

OSMANİYE'DE LİSEDE AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI

OSMANİYE'DE LİSEDE AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

OSMANİYE'DE LİSEDE AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI
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