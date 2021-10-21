Osmaniye'de "Kitap Kahve" hizmete açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de "Kitap Kahve" hizmete açıldı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Osmaniye'de yaptırılan "Kitap Kahve" törenle hizmete açıldı.

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Osmaniye'de yaptırılan "Kitap Kahve" törenle hizmete açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırılan Kitap Kahve'nin açılışına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, açılan Kitap Kahve'nin hayırlı olmasını dileyerek, özellikle öğrenciler için güzel bir ortam olduğunu ve onların başarısına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Kitap Kahve hizmete açıldı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor

Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor

 Not bırakıp intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, kafatasında kırıklar ve iç kanama tespit edildi

Not bırakıp intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, kafatasında kırıklar ve iç kanama tespit edildi

 İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli 'casusluk' suçundan tutuklandı

İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title